Während beim Tippen nur ein Teil des Gehirns aktiviert wird, findet beim Handschreiben eine regelrechte Neuronen-Explosion im Kopf statt. Weil jeder Buchstabe einzigartig ist, legt das Gehirn beim Schreibenlernen für jeden Buchstaben eine eigene Gedächtnisspur an, die auch beim Lesen aktiviert wird. Das Schreiben von Hand macht also schlauer .

Auf jeden Fall. Handschreiben ist unglaublich wichtig – besonders für Kinder und Jugendliche. Nur wenig ist für deren kognitive Entwicklung so bedeutsam wie das Schreiben von Hand . Der Einsatz von über 30 Muskeln und 17 Gelenken in Armen und Händen beim Schreiben hilft beim Verstehen, beim Erinnern, beim Strukturieren von Gedanken und bringt auf neue Ideen.

Beginnen in Deutschland und Österreich die Kinder zu spät mit der Handschrift? Sollte bereits in Kindertagesstätten auf das richtige Halten von Stiften geachtet werden? Oder die Stärkung der Handmuskulatur?

Es gibt nicht DIE richtige Stifthaltung für das Schreiben von Hand – das ist sehr individuell. Wichtig ist aber, dass der Stift leicht und locker in der Hand liegt. Und genau damit haben immer mehr Kinder und Jugendliche durch den zunehmenden Mangel an feinmotorischen Fähigkeiten Schwierigkeiten. Jedes dritte Mädchen und sogar mehr als jeder zweite Junge in der Volksschule in Deutschland haben Probleme beim Schreiben , wie die STEP-Studie 2022 vom Schreibmotorik Institut und dem Bildungsverband VBE ergeben hat. Nur zwei von fünf Schülern in der Sekundarstufe können 30 Minuten und länger beschwerdefrei schreiben. Viele klagen dann über Schmerzen, Verkrampfungen und Ermüdungserscheinungen . Immer mehr Kinder müssen deshalb bereits einen Ergotherapeuten aufsuchen. Auf der Internetseite haben des Schreibmotorik Instituts gibt es dazu auch kostenfrei Übungen, die wir aus unseren Forschungsarbeiten evaluiert haben.

In manchen Staaten der Welt wie in den USA wird keine einheitliche Schreibschrift gelehrt, sondern die Blockbuchstaben individuell verbunden. Wie wichtig ist es für die Kultur der Handschrift, ob wir die Lateinschrift können, so wie wir es in Deutschland und Österreich noch lernen?

Das Verbinden der Buchstaben erfüllt einen bestimmten Zweck. Dadurch wird die Handschrift flüssig, folgt einem bestimmten Rhythmus und das Schreiben geht zügiger von der Hand. Der Prozess des automatisierten Schreibens – also, dass nicht mehr darüber nachgedacht werden muss, wie man etwas schreibt – ist ohnehin erst in einem Alter von 15 bis 16 Jahren abgeschlossen. Dann kann man sich auf den Inhalt konzentrieren. Und auch das ist mittlerweile verbrieft: Wer fit im Handschreiben ist, erbringt bessere schulische Leistungen und hat damit auch bessere Zukunftschancen. Handschreiben ist also Bildung.

Ältere Generationen haben in der Schule auch Schönschrift gelernt. Was sagt die Wissenschaft heute dazu?

Gut von Hand schreiben zu können, hat drei Aspekte: Leserlichkeit, Schreibtempo und Ausdauer. Deshalb geht es in der Schule längst nicht mehr ums Schönschreiben, sondern um die Entwicklung einer lesbaren und flüssigen Handschrift. Es ist nicht mehr wichtig, dass die Kinder beim Schreiben auf der Linie bleiben und sie müssen auch nicht den Bogen eines G perfekt hinbekommen. Schönschreiben ist also out. Was in ist – und bleibt –, ist Leserlichkeit.