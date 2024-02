Wenn Romantik schmerzt: Was Affären mit Penisfrakturen zu tun haben

Romantik im Radio

Laut Auswertung der US-Billboard-Charts ist der erfolgreichste Liebes-Song aller Zeit "How Deep Is Your Love" von den Bee Gees (1977).

Kuschelhormon

Bei Frauen führt ein Orgasmus zu einem Anstieg von Bindungshormone. Männer schütten anders als Frauen das meiste Oxytocin nicht bei Berührungen aus, sondern nach dem Orgasmus. Bei Männern sorgt eine erhöhte Hormon-Dosis im Gehirn dafür, dass sie die eigene Partnerin im Vergleich mit anderen Frauen attraktiver finden. Auf diese Weise fördert Oxytocin die Monogamie.

Sekundenrausch

In einer Orgasmus-Studie kam die Rekordhalterin auf unglaubliche 163 Mal pro Stunde zum Höhepunkt, ein Mann schaffte „nur“ 16 Orgasmen. Zudem schauten sich die Forscher die Länge des Orgasmus an. Der Durchschnittsmann genoss zwischen drei und acht Sekunden, die Forscher stoppten bei einer Frau 43 Ekstase-Sekunden.

Tod nach dem Sex

Beutelmaus-Männchen sind so verrückt danach, ihre Gene weiterzugeben, dass sie in der Paarungszeit vergessen zu fressen. Nach der Massenpaarung sterben sie an Hunger und an Wunden von Kämpfen mit Rivalen.

Weltlängster Kuss

Man will es sich nicht vorstellen: Ekkachai Tiranarat und Laksana aus Thailand halten den Guinness-Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Kuss, der 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden gedauert hat.