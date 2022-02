Valentinstag: Was Singles heute nicht hören wollen

„Das Glück in der Liebe kommt dann, wenn du es am wenigsten erwartest!“ Wer als Single bei solchen Aussagen die Augen verdreht, befindet sich damit in guter Gesellschaft. Denn die Mehrheit der österreichischen Singles – ganze 85 Prozent – kann auf gut gemeinte Ratschläge und Kommentare zu ihrem Liebesleben verzichten. Das ergab eine repräsentative Studie der Online-Partnervermittlung Parship.