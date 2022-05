Ukraine: Katzen als Symbol des Widerstandswillens

"Be brave like Ukraine" - dieser Spruch, der den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer im Krieg gegen Russland beschreibt, wurde bereits zum geflügelten Wort in weiten Teilen der westlichen Welt, auch in Österreich. Die Menschen im angegriffenen Land selbst nutzen seit geraumer Zeit ein eher ungewöhnliches Tier, um ihrem Widerstand und ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen: Die Katze. In den zerstörten Stadtteilen sind sie nämlich oft die einzigen Bewohner.

In den Ruinen der stark beschädigten Vorstädte Kyivs (Kiew) riecht es unentwegt nach Verbranntem. Akustisch ist nur wenig wahrzunehmen, immer wieder vernimmt man aber das Miauen von Katzen, die aus den Häusern von Butscha schleichen, in denen schon lange kein Mensch mehr wohnt und in oder vor denen nicht selten auch ihre Bewohner den Tod fanden. Eine offenkundig verletzte Katze humpelt um die Ecke, hinter ihr erkennt man ein ausgebranntes Haus.