Tiercoach: Warum Haustiere individuellen Schutz vor Zecken brauchen

„Halter und Tierarzt müssen die persönlichen Umstände besprechen, was schon ausprobiert, was vertragen wurde“, sagt der Zoodoc. Nicht jeder Hund geht in verseuchten Gebieten Gassi; nicht jede Katze ist gleich anfällig; aus kurzem, hellem Fell lassen sich die Parasiten unmittelbar abklauben.

Darüber hinaus kann der Veterinärmediziner aus einer breiten Palette an Medikamenten wählen. Er weiß, dass Hunde bestimmte Wirkstoffe gut vertragen, während diese bei Katzen Krämpfe, Erbrechen, Durchfall, Lähmungserscheinungen oder Atembeschwerden auslösen können; für sie besteht Lebensgefahr.

Individuelle Dosierung

„Die Dosierung verlangt genauso viel Wissen und Erfahrung“, sagt Reitl. Eine individuelle Anpassung an das Körpergewicht und ev. die Rasse ist für Maßnahmen nach dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ unerlässlich. Der Zoodoc appelliert, sich an die Vorgaben zu halten. So dürfen etwa auch große Tabletten nicht einfach nach Bedarf geteilt werden. Nur wenn eine Bruchlinie vorhanden ist, ist der Wirkstoff gleißmäßig verteilt.

Hoffnung gibt es heuer für Vierbeiner, denen Medikamente nur schwer verabreichte werden können. Der KURIER-Tiercoach freut sich auf eine neue Möglichkeit der Prävention: Zu Spot on, Halsband und schmackhaften Kautabletten wird „jetzt in Österreich eine Depotspritze erhältlich sein. Sie soll Hunde ein Jahr lang vor Erkankungen, die durch Zecken und Flöhe verursacht werden, schützen.“

