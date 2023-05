Spanische Regierung: App soll Männer zu mehr Hausarbeit bewegen

Das Geschirr spülen, die Wäsche machen, sich rechtzeitig erinnern, neues Klopapier zu besorgen: Hausarbeit wird noch immer hauptsächlich von Frauen erledigt. Auch in Spanien, das immer wieder mit feministischer Vorzeigepolitik Schlagzeilen macht, verbringen Frauen noch immer mehr als doppelt so viele Stunden mit Haushaltsaufgaben wie Männer. Dieses Ungleichgewicht will die spanische Regierung nun beheben.