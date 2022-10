Sohn von Kim Kardashian löst Debatte über Privatsphäre von Kindern aus

In einem Video, das sich dieser Tage rasend schnell in den sozialen Medien verbreitete, tut es ihm sein Cousin, der 6-jährige Saint, gleich. Er und seine Geschwister, die Kinder von Kim Kardashian und Kanye West, spielten in einem Hotelzimmer in Paris, als ein Fan sie von der Straße aus filmte. Saint entdeckte ihn und streckte ihm prompt zwei gehobene Mittelfinger entgegen.

"Ikonisch"

Das Video sahen innerhalb kürzester Zeit mehrere Millionen Menschen. Während einige Fans den Moment in der Kommentarspalte als "ikonisch" bezeichnen, fragten sich andere, warum die Kinder überhaupt gefilmt worden waren - und eröffneten eine Debatte um die Privatsphäre von Promi-Kindern.

Viele sind der Meinung, es sei ein weiteres Beispiel für den totalen Mangel an Privatsphäre und ein Zeichen dafür, dass die Kardashians stärkere Grenzen für ihre Kinder setzen sollten.