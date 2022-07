Ich will Sex – aber wie sag ich’s meinem Partner?

Vielleicht geht es bei der Wortwahl vor allem um das Erkennen innerer Hürden: Trau ich mich – und falls nein, warum nicht? Da hilft es, sich zu fragen, warum es mir so schwerfällt, geradlinig auszudrücken, was ich will, wie mir ist und wie ich gerne tun möchte. Dabei zeigt sich rasch, wo die eigenen, verbalen Grenzen liegen, die meist durch Erfahrung und Sozialisierung entstanden sind. Das Wort Ficken mag für manche brutal und abstoßend klingen, während es für andere schlicht als Ausdruck für erdige Geilheit steht – für Begehren, roh und unverfälscht. Weniger ästhetisch, aber dafür glasklar.

Was nicht vergessen werden sollte: Dass Sprache per se eine erogene Zone ist, die einlädt und einladend wirkt. So betrachtet, kann der etwas leisere Satz Ich will mit dir schlafen durchaus erotisierend wirken. Idealerweise ergänzt durch den Nebensatz Jetzt gleich! Manchmal hat aber auch das Indirekte seinen speziellen Charme, etwa, wenn sie lächelnd sagt: Darling, nur so: Heute habe ich kein Kopfweh. Und er erwidert: Trifft sich super, weil: Heute ist kein Match im Fernsehen. Jetzt aber schnell ins Bett.