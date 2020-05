Reden wir über Sex

War es schön für dich, Schatz?“ – „Ja, klar.“ Die wenigsten antworten ehrlich, was sie beim Sex gerade gestört hat oder was sie sich dabei vom Partner gewünscht hätten. Aus den unausgesprochenen Bedürfnissen wächst Frust. Der Frust schlägt bald in Lustlosigkeit um. Aus der Lustlosigkeit wächst langsam eine Krise.

Die Paartherapeutin Andrea Bräu will mit ihrem Buch „Bettgeflüster“ Paaren Wege aus der Sprachlosigkeit im Bett zeigen. Ihr zufolge haben viele Angst davor, wie der Partner auf die intimsten Wünsche reagieren könnte. „Doch guten Sex haben wollen und nichts dafür tun funktioniert nicht. Ich bekomme auch kein Geld, ohne arbeiten zu gehen. Das ist beim Sex nicht anders.“

Ihr Buch ist allerdings kein Sexratgeber mit ausgefallenen Stellungen und Turnübungen, es macht auch aus niemandem von heute auf morgen den perfekten Liebhaber. „Sexualität ist Kommunikation – und da geht es nicht nur ums Reden.“ Denn geredet wird in den meisten Partnerschaften gar nicht so wenig. Jedoch geht das dabei eher um Oberflächliches, wie die Frage, was am Abend auf den Esstisch kommt oder wer die Kinder von der Schule abholt.