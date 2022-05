Petting: Warum das "Fummeln" nicht out, aber wichtig ist

Cola-Rotwein und "Ausgreifen"

In Bezug auf Frauen und in Teilen Wiens sprach der sexuell aktive männliche Mensch hingegen gerne von „Ausgreifen“ oder „Fingerln“. Selbstverständlich inkludierte das Prozedere schon seinerzeit einiges an Handgreiflichkeiten also gezielte (Ein)Griffe in oder auf Geschlechtsteile. Auch heute noch sieht das Petting-Ritual gnadenlos engagiertes Gezwirble und Geknödle an Brüsten vor. So muss geil! Zumindest in der Theorie, denn praktisch war’s mitunter naja: mechanisch-orientierungsloses Herumfudeln nach dem Motto „Hauptsache, irgendwas ist passiert und man kann am anderen Tag damit angeben! Und das waren legendäre Petting-Plätze: in den Büschen des Freibads, bei schummrigen Partys zu Rotwein-Cola, im „Jugendzimmer“, neben dem alten Teddybären, zum Raunen von Donna Summer aus dem Kassettenrekorder. Aus dieser Zeit stammt wohl auch der Spruch „Petting statt Pershing.“ Heute wirkt der Begriff irgendwie verstaubt, als ferne Zutat des Blümchensex. Vielleicht wurde „Petting“ auch deshalb im Jahr 2010 ins „Lexikon der verschwundenen Dinge“ eingearbeitet, neben „Trockenshampoo“, „Partykeller“ und „Paternoster“.

Was da keinesfalls fehlen darf: die Chronik eines Skandals, über den in den späten 1940er- und 1950er-Jahren medial berichtet wurde. Wobei man bereits mit der Begriffsdefinition gewisse Probleme hatte. Im Buch „Zehntausend Jahre Sex“ findet sich dazu Folgendes: „Mit einer Mischung aus Angstlust und moralischem Überlegenheitsgefühl berichteten deutsche Journalisten über das Petting-Phänomen: Schon die Übersetzung des Begriffs bereitete einige Schwierigkeiten. Die Zeitschrift Psyche definierte Petting als ,fremdgeschlechtliche Berührung ohne Koitus bis zur Höchsterregung’. Das Fachmagazin Pro medico schrieb vom ,sexuellen Reizspiel ohne letzte Konsequenz’ …“ Damals zählte die Praktik jedenfalls zu den so genannten „oberflächlichen Freizügigkeiten“, eine Form von „schrecklicher Unkultur“, die sich aus Sicht der Süddeutschen in Deutschland niemals durchsetzen würde.

Wie gut, dass alles anders gekommen ist. Deshalb gehöre ich auch heute noch zur Pro-Petting-Fraktion. Weil das Fummeln eine wunderbare Chance ist, das jeweilige Gegenüber, dessen Körper, dessen Lust und dessen „Spür-Sinn“ zu erkunden und zu begreifen. Denn wer einmal weiß, was er wo, wann und wie zu tun hat, hat später viel mehr Spaß.