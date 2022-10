Da unten „high“: Was können Gleitgels mit CBD?

Entkrampfend

Eine Art „High“ im Souterrain, klingt doch gut. L liegt damit ziemlich im Trend, denn mittlerweile gibt es so gut wie in jedem High-End-Sex-Shop, der sich dem Geschäftsfeld „Sexual Wellness“ widmet, Produkte dieser Art. Gleitgels mit dem gewissen CBD-Plus sorgen aktuell für einen Hype. Dazu vielleicht ein Hauch Aloe vera, im Sinne der Pflege, Hyaluronsäure, damit’s noch flutschiger wird und – wie etwa im Gleitgel von „Runi“ – mit Vitalpilz-Extrakten. So soll es mit der Durchblutung noch besser klappen, Orgasmusgarantie. Das alles hat natürlich damit zu tun, dass die Ingredienzien über die Schleimhaut sehr rasch ihre Wirkung entfalten können. Fünf bis 15 Minuten vor dem Verkehr direkt auf die Klitoris, die inneren Schamlippen und in die Vagina aufgetragen, sollten im besten Fall recht zügig kleine Wunder passieren. Zum Beispiel dieses gewisse „Loslassen“, CBD wird eine entkrampfende Wirkung nachgesagt. Mehr noch: Es soll auch gegen Ängste wirken. In diesem Sinne könnte das gute Zeugs tatsächlich dazu führen, dass Frauen lockerer im Schritt werden – beim Sex mehr fühlen, weniger denken, sich hingeben. Man nennt das auch „sich fallen lassen können.“ L erzählte jedenfalls, dass sie den „Höhepunkt ihres Lebens“ hatte. Hm.

Gleitgel, auch „Lube“, ist an sich nichts Neues – man kann es seit Jahrzehnten in allen Varianten und Geschmacksrichtungen kaufen, Erdbeere, Vanille, Kokos, prickelnd, wärmend. Es gibt Gels auf Wasserbasis, die sind leicht abwaschbar und machen keine Flecken. Oder solche auf Silikonbasis, die aufgrund ihrer dickeren Konsistenz länger wirken. Mit ihrer Hilfe flutscht es besser, vor allem, wenn Frauen aufgrund hormoneller Veränderungen weniger feucht werden, was aber nicht bedeutet, dass sie deshalb weniger erregt ist. So oder so sind diese Gels eine schöne Bereicherung im Bett. Bleibt nur mehr die Frage, was beim Oralsex passiert – wird der Partner dann high? Natürlich nicht, weil CBD keinen „Rausch“ erzeugt. Ein bisserl schade.