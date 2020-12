Wenn das Christkind Gleitgel bringt

Mehr Flutsch!

Natürlich bringt Gleitgel mehr Flutsch ins Vögeln, wenn Feuchtigkeit fehlt. Trockenheit kommt häufig vor – etwa aufgrund von Stress oder hormonellem Ungleichgewicht im Rahmen des Zyklus. Kein Grund für eine Panikattacke, stattdessen: Ran an die Tube, sie erleichtert das (Sex-)Leben. Doch auch sonst macht der Zusatz-Glitsch Spaß und sorgt für erotischen Reibungsverlust. Die Empfindungen verändern sich und allein das Gefühl von Geschmeidigkeit ist sinnlich. Außerdem gibt es Gels mit „Special Effect“, kühlend, wärmend, kitzelnd-prickelnd oder mit Duft und Geschmack – Apfel, Kirsche, Wassermelone. Was vor allem beim Oralverkehr gut kommt. Der Kondomhersteller „Durex“ schreibt dazu: „Die meisten wasserbasierten Gleitgele sind auch für Oralsex geeignet und können bedenkenlos geschluckt werden. Allerdings würden wir davon abraten, eine ganze Flasche auf einmal zu konsumieren.“ Gut zu wissen. Manche Gele eignen sich auch zum Massieren (ob davor oder danach, ist natürlich Ansichtssache). Und da wäre noch der Faktor „Sicherheit“: Kondome reißen seltener, wenn (das richtige!) Gleitgel verwendet wird.

Und was ist in dem Zeug drin? Kommt darauf an. Es gibt Gleitgels auf Silikon- und solche auf Wasserbasis. Silikon erzeugt einen Film und wird von der Haut nicht so aufgenommen, es ist zäher. Der Gleit-Effekt ist intensiver. Wasserhältige Gels haben was Leichteres, sind gut für sensible Haut und machen keine Flecken. Sie gibt’s auch in der Erlebnis-Version mit prickelndem Wärmeeffekt. Tierschützer kriegen auch veganes Gleitgel, frei von tierischen Produkten, wie es etwa Glycerin wäre. Gels auf Basis von Mineralöl sollte man ganz lassen. Am besten ist es sowieso, zu einem Bio-Gel zu greifen – das enthält keine Chemie und pflegt. Puristen setzen hingegen auf Selbsthilfe: Spucke, mit eher geringerem Sinnlichkeitsfaktor. Besser hingegen: Aloe vera.

Babyöl, Duschgel oder die nach Orangen und Pinien duftende Möbelpolitur sind ungeeignet, wie überhaupt alle Öle. Nein, auch nicht das Geheimtipp-Olivenöl aus irgendeiner lieblichen Ecke in der Toskana oder dieses weihnachtlich-ätherische Dings, Marke „Zimtträume“. In diesem Sinne: Frohes Flutschen – und ein Exzess an Liebe für Sie.