Sessel um 93.000 Euro: Louis Vuitton eröffnet erstes Möbelgeschäft

Louis Vuitton kündigte am Freitag die Eröffnung eines Geschäfts für Heimtextilien und Möbel in Shanghai an. Dies ist eine Weltpremiere für die französische Luxusmarke, die damit ihr Lifestyle-Angebot in China weiter ausbauen möchte.

Der Showroom, der am Montag eröffnet werden soll, befindet sich in der Nähe der Nanjing Lu, der wichtigsten Luxus-Einkaufsstraße der Stadt. Louis Vuitton, das Flaggschiff der LVMH Group, teilte in einer Erklärung mit, dass der Showroom mehrere Monate lang als Pop-up erprobt werde und bei Erfolg dauerhaft eingerichtet werden soll.

Keine Preisschilder

Das Geschäft soll für Kundinnen und Kunden nur nach Terminvereinbarung zugänglich sein. Bei einer Presseveranstaltung waren im Geschäft keine Preisschilder zu sehen. Wie jedoch ein Mitarbeiter erklärte, kostet ein von den Campana-Brüdern entworfener, in hellen Farben gehaltener Hänge-Sessel mehr als 700.000 Yuan (93.965 Euro). Eine kleine Lampe beläuft sich auf 40.500 Yuan.