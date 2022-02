"Queer Eye“: Das US-Kultformat gibt es bald auch in Deutschland

Makeover-Shows sind kein neues Phänomen. Vom MTV-Klassiker "Pimp my Ride" über den Dauerrenner "Shopping Queen" und die Einrichtungssendung "Einsatz in 4 Wänden" ist alles dabei. Auch bei Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" wird den Kandidatinnen in der Umstyling-Folge ein neuer Look verliehen. Nun soll ein Makeover-Format der anderen Art den deutschen Markt erobern.

"Du bist toll, so wie du bist.“ Unter diesem Motto steht die US-amerikanische Feel-Good-Show "Queer Eye“. Fünf Mitglieder der LGBTQIA-Community – die sogenannten "Fab Five“ – beraten darin Menschen zu Mode, Lifestyle und verwandten Themen und verpassen ihnen ein umfassendes Makeover.

Die zentralen Werte der Sendung? Diversität, Empathie und Repräsentation. Jeder Mensch kann so sein, wie er will. Mit dieser Strategie wurde der Netflix-Hit in den vergangen Jahren zu einem globalen TV-Phänomen.

Hype in den USA

Die Sendung, die bereits neun Emmys erhalten hat und insgesamt für 23 nominiert wurde, hat in den USA einen wahren Hype ausgelöst; nach mittlerweile sechs Staffeln genießt sie Kultstatus. Dieser soll nun auch mit der ersten internationalen Adaption den deutschsprachigen Raum erobern.

"YAS QUEEN!“, postete Netflix zur Verkündung der ersten deutschen Staffel auf Instagram. "Schreibt’s in eure Kalender, Freundschaftsbücher und Poesiealben: Queer Eye Germany kommt am 9. März!“