Prägen Gene oder Umwelt: Warum Zwillinge so faszinieren

"Es war, als würde man in einen Spiegel schauen, genau dasselbe Gesicht, genau dieselbe Stimme. Ich bin sie und sie ist ich." In den vergangenen Wochen staunte die Welt über die Geschichte der bei der Geburt getrennten georgischen Zwillingsmädchen Amy und Ano , die sich durch eine Talentshow im Fernsehen und Tiktok wiederfanden.

© ullstein bild / Ullstein Bild / picturedesk.com/ullstein bild/picturedesk.com Faszination Zwillinge: Jutta und Isa Günther verkörperten 1951 "Das Doppelte Lottchen" – Luise Palfy aus Wien und Lotte Körner aus München

Seelenverwandtschaft Im Jahr 2022 gab es in Österreich 80.547 Geburten, davon waren 1.173 Mehrlingsgeburten. Also ein seltenes Ereignis, wie auch das öffentliche Interesse an den Neujahrs-Zwillingsbabys erklärt. Frank Spinath, Psychologie-Professor der Universität des Saarlandes über die Faszination von Zwillingen: "Wir fragen uns stets, was uns zu Individuen und zu einzigartigen Persönlichkeiten macht. Zwillinge stellen infrage, ob wir so besonders sind. Weil sich ihre Gene so stark ähneln, wird unser Wunsch nach Einmaligkeit von Grund auf erschüttert und stärkt zugleich die romantische Hoffnung auf eine ultimative Verbindung von zwei Menschen und die Sehnsucht nach einem Menschen, der uns ohne Worte versteht. Das ist ein innerlicher Widerspruch."

Fakten Zwilling

ist eine Ableitung vom Zahlwort zwei und bedeutet "was doppelt vorkommt", "wovon es ein Zweites gibt" Biologie

Die befruchtete Eizelle teilt sich im Verlauf der Entwicklung. Kommt es in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zu einer Auftrennung in zwei Zellpopulationen, können zwei Embryos entstehen. Dann spricht man von eineiigen Zwillingen. Wenn in einem Zyklus zwei Eizellen reifen und je von einem Spermium befruchtet werden, spricht man von zweieiigen Zwillingen 2005 Österreich

Archäologen entdeckten am Wachtberg in Krems eine 31.000 Jahre alte Bestattung zweier Babys des frühen Homo sapiens. Laut Genanalyse waren es eineiige Zwillingsbuben – das ist der älteste Nachweis für Zwillinge

Sein Team begleitet im Rahmen einer Langzeitstudie seit zehn Jahren 4.000 Zwillingspaare in vier Altersstufen. Unter den Teilnehmern sind sowohl eineiige Zwillinge als auch zweieiige Zwillinge, die wie normale Geschwister im Durchschnitt nur eine genetische Ähnlichkeit von 50 Prozent aufweisen. "Wenn man Zwillinge in Studien fragt, wer der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist, antworten sie oftmals ihr Zwilling. Wenn sich diese Zwillinge zwischen Partner und Zwillingsgeschwister entscheiden müssten, dann müsste der Partner gehen. Das sagen insbesondere eineiige Zwillinge."

Soziale Ungleichheit Bei den regelmäßigen Befragungen konzentrieren sich die Forscher u. a. auf Bildungsweg und Erfolg auf dem Arbeitsmarkt sowie mögliche Verhaltensprobleme. In den 1970ern ging man davon aus, dass die Umwelt entscheidend sei. "Heute wissen wir, dass die Gene immer eine wichtige Rolle spielen." Bei manchen Faktoren wie der Intelligenz werden sie im Laufe des Lebens sogar noch wichtiger.

Die Menschen suchen sich selbst Umwelten aus, die genetisch gut zu ihnen passen. "Unser Verhalten bestimmt auch mit, was wir erleben." Die Forschung zeigt, dass die Ähnlichkeiten von verwandten Menschen, die gemeinsam aufwachsen, fast ausschließlich genetisch bedingt sind. "Das heißt nicht, dass es völlig egal ist, wie wir aufwachsen. Aber wir werden nicht zu Partylöwen, nur weil uns die Eltern das vorgelebt haben, sondern weil wir uns die Gene teilen." Was das für die Gesellschaft heißt: "Wir wissen, dass ein gutes Schulsystem als Unterstützung in jedem Fall wichtig ist. Aber Bildungsunterschiede kommen nicht allein dadurch zustande, dass manche Kinder von Lehrenden bevorzugt werden. Unterschiede zwischen Schülern in der Intelligenz und auch bei der Leistung sind auch sehr stark genetisch beeinflusst."

