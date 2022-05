Neue Studie: Wie oft und wo österreichische Paare Sex haben

Die Pandemie scheint in den heimischen Betten keine nachhaltigen Schäden hinterlassen zu haben. Laut einer repräsentativen Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship mit 1.500 Befragten sind drei Viertel der Paare mit ihrem Sexleben sehr oder eher zufrieden.

Besonders erfüllend ist die Initmität in der Beziehung demnach bei den 18- bis 29-Jährigen. Danach nimmt der Wert ab, um im Alter von 50 bis 69 Jahren wieder anzusteigen.

Häufigkeit

Die Jungen sind nicht nur am zufriedensten, sondern auch am aktivsten im Bett: Sie gaben an, mindestens einmal pro Woche miteinander zu schlafen. Bei den 30- bis 39-Jährigen wird noch etwas mehr als jeder und jede Zweite zumindest einmal wöchentlich intim. Ab 40 Jahren haben nur noch 40 Prozent mindestens einmal pro Woche Sex.

Die Häufigkeit sagt aber wenig über die Qualität der Paar-Intimität aus, betont Dania Schiftan, Sexual- und Psychotherapeutin. "Sowohl zu Beginn einer Partnerschaft als auch nach vielen gemeinsamen Jahren ist die Sexualität ein wesentlicher Bestandteil von Liebesbeziehungen. Um das Feuer am Lodern zu halten, setzen einige Paare auf ungewöhnliche Sex-Locations. Wesentlich ist es aber in jedem Fall auf die individuellen Bedürfnisse des Partners bzw. der Partnerin einzugehen und gemeinsam zu ergründen, was gefällt und was nicht.“

Waschmaschine und Hochstand

Allgemein liegt das Bett wenig überraschend auf Platz eins der bevorzugten Sex-Locations der Österreicher, gefolgt von Dusche oder Badewanne, wo sich 65 Prozent gerne ihrer Lust hingeben. Fast die Hälfte hatte schon Sex in der Küche oder der Natur, 45 Prozent im Auto, mehr als ein Viertel in diversen Gewässern. 13 Prozent zweckentfremdeten ihre Waschmaschine, und auch die Umkleidekabine oder der Hochstand im Wald wurden angeführt.

Auch bei den Sex-Orten überraschen die Älteren. Sie hatten mit Abstand am öftesten Sex im Auto (60 Prozent), in der freien Natur (59 Prozent) sowie am Strand, Meer oder See (36 Prozent).

"Die Ergebnisse zeigen, dass sexuelle Kreativität mit dem Alter nicht verschwindet", kommentiert Schiftan. "Auch wenn die Frequenz mit dem Alter abnimmt, steigt die Zufriedenheit mit dem Sexleben wieder an. Überspitzt könnte man sagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der Kredit abbezahlt ist und sich die Karriere dem Ende neigt, so steigt auch die sexuelle Zufriedenheit in der Partnerschaft."