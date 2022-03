In guten wie in schlechten Zeiten: Warum bleiben Paare zusammen?

Nicht immer hängt der Beziehungshimmel voller Geigen, auch Krisen gilt es auf dem gemeinsamen Weg zu meistern. Nicht allen gelingt das und oft steht die Trennung im Raum. Warum sich Paare aber doch dafür entscheiden zusammenzubleiben, auch wenn die Zweifel an der Beziehung groß sind, das untersuchte die Datingplattform Parship in einer repräsentativen Studie an 1.500 Österreicherinnen und Österreichern.

Was deutlich wird: Der Wille, es mit der Beziehung weiter zu versuchen, ist groß. Nur 27 Prozent der Befragten würden sich trennen, wenn es in der Partnerschaft nicht gut läuft. Warum entscheidet sich also die Mehrheit fürs Zusammenbleiben? Dazu meint Caroline Erb, Psychologin von Parship.at: „Gerade in so herausfordernden und unsicheren Zeiten bietet eine glückliche Partnerschaft Halt, Geborgenheit und Stabilität."

Die Studienergebnisse bestätigen diese Einschätzung: Als Hauptgrund fürs Zusammenbleiben wird der Halt und die Sicherheit in einer Beziehung genannt (34 Prozent), gefolgt von gemeinsamen Kindern (25 Prozent), der Sorge vor einer aufwendigen Trennung (14 Prozent), finanziellen Gründen oder der Macht der Gewohnheit (je 13 Prozent).