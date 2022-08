Miserabler Datenschutz: Studie warnt vor beliebten Perioden-Apps

Zu den Daten, die die App erhebt, zählen etwa Name, Mailadresse und Geburtsdaten, aber auch Gewicht, Körpertemperatur, Stimmung, Menstruationszyklus, Symptome, Schwangerschaftsdetails, sexuelle Aktivität oder telemetrische Daten, etwa wie häufig die App genutzt wird.

Der in Berlin entwickelte Zyklustracker Clue gibt an, die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu befolgen. Man sei nicht verpflichtet, Daten an US-Behörden auszuhändigen. Das trifft nicht auf Betreiber in den USA zu. Nach einer richterlichen Anordnung sind sie verpflichtet, die auf den Servern gespeicherten Daten auszuhändigen. Manche Anbieter könnten dies gemäß ihrer Datenschutzbestimmungen jedoch auch freiwillig tun.