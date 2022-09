Linguist Dollinger: „Schickts den Duden nach Deutschland“

Welchen Einfluss haben soziale Medien, deutsche Influencer?

Schon einen beträchtlichen. Das war bei mir vor 30 Jahren ja auch so, dass ich als Teenager angefangen habe zu singen und da klingt man eben so wie "Die Ärzte" und nicht so wie der Ambros. Das kommt dann später, wenn man gescheit ist. Weil man draufkommt, das bin ja nicht ich und man kann dann umstellen. Also natürlich hat das einen Einfluss, aber man kann das umstellen. Da gibt es auch ganz coole, mutige Leute wie die Leni Lauritsch, die den Rubikon-Film gemacht hat. Die hat unlängst bei einem Interview gesagt: Servas, griaß di! Die hat schönes, österreichisches Hochdeutsch geredet mit einem Einschlag in die Umgangssprache. Wenn man das in Deutschland jemandem vorspielt, sagt der, das ist arger Dialekt. Dabei braucht man diese Bezugsgröße von der Standardvarietät, dass es eine Heimische ist und keine Importierte.

Aber durch soziale Medien unterscheidet man ja nicht mehr zwischen heimischen und nicht-heimischen...

Ja, man versteht das österreichische Hochdeutsch ja super. Wenn ich Jänner sage und eh und heuer, oder Topfen statt Quark, dann verstehen mich die meisten - und wenn nicht, dann finden sie das schnell heraus. Aber ich zeige von mir, ich bin von da, ich bin kein Deutscher. Das ist für mich wichtig und für viele andere auch.

In den USA gab es unlängst eine ähnliche Diskussion über die Kindersendung "Peppa Pig". Da hieß es, die Kinder sprechen immer mehr britisches Englisch, weil sie so oft diese Sendung sehen. Wird unsere Sprache generell einheitlicher?

Vollkommener Schwachsinn. Nein, eben nicht. Es gibt Tendenzen, wo sich Dinge angleichen. Jetzt sagen wir öfter Tschüss statt Ciao und Baba. Vor 30 Jahren war Tschüss ja die Grenze, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Diese emotionalen Streitfelder verschieben sich. Aber es gibt auch Gegentendenzen, wo ich sage, kämpfen Sie für den Jänner auf Ö1 und im ORF und für heuer statt dieses Jahr - das ist nicht nur schöner, sondern auch kürzer. Dialekt hat schon einen enormen Wert.

Bei den meisten Kinderbüchern werden deutsche Begriffe verwendet. Da steht dann Möhre, etc. und ich übersetze das dann beim Vorlesen

Ja, Riesensauerei, das mache ich auch so. Da redet man von der EU und vom Subsidiariätsprinzip, dass die Dinge auf der lokalen Ebene entschieden werden und bei der Sprache haben wir das noch nicht hingebracht. Wenn wir das für das österreichische Deutsch nicht hinbringen, dann kann man in der EU zusammenpacken. Das müssen wir uns leisten, dass es eine österreichische und eine deutsche Ausgabe gibt. Das gibt es in Belgien übrigens für Flämisch, für belgisches Niederländisch. Das wird auch im Fernsehen extra aufgenommen.

Wie empfehlen Sie Eltern damit umzugehen?

Genauso wie Sie es machen. Jetzt müssen wir wursteln und es live übersetzen. Die Möhre kommt mir nicht ins Haus. Ich hoffe die Eltern haben Kraft genug, die haben eh schon genug am Tapet. Deshalb der Appell an die Verlage: Lasst den Thomas Bernhard, denn das passiert ja schon ganz oben - nicht nur bei der Kinderliteratur. Sie müssen sich vorstellen, der Thomas Bernhard musste sich mit seinen deutschen Verlagen dauernd anlegen, damit sie ihm die österreichischen Ausdrücke drinnen lassen. Dann sind sie mit einer Regel aufgekommen, wenn er es einmal nimmt, wird es auf Deutsch umgemodelt und wenn er es zweimal verwendet, wird es gelassen. Und ich sag, lasst's den Thomas Bernhard, die Jelinek und die Streeruwitz in Ruh, die auch klagt, weil ihr dauernd der Kübel rausgehaut wird. Wenn die berühmten Autoren schon kämpfen, wie viel Chance hat dann der junge - der traut sich ja dann gar nix mehr. Die Machtverhältnisse in der Sprache müssen wir entrümpeln.