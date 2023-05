Kündigungscoach: "Ich halte beim Kündigen das Händchen"

Zur Person

Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaft und einem Jahr Festanstellung machte sich Bianca Jankovska, Jahrgang 1991, mit 25 selbstständig – und in den Folgejahren in der digitalen Welt als Autorin und Podcasterin einen Namen. Schon damals begann sich die Wienerin mit der politischen und psychosozialen Dimension von Arbeit zu beschäftigen. Heute lebt sie in Berlin, hat zwei Bücher geschrieben und Wirtschaftsrecht studiert.

Zum Angebot

Jankovska bietet sowohl Kurz- als auch Langzeitkündigungsberatungen an. Am Anfang steht immer ein Erstgespräch. Das kann in eine unmittelbare Entscheidungsfindung – kündigen oder nicht kündigen – oder in ein längerfristiges Coaching münden. Infos unter: www.thx-bye.de