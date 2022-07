Kostenlose Ausflüge für Familien in ganz Österreich

Niederösterreich

Auch in Niederösterreich gibt es etwa mit dem Ratzersdorfer See eine gratis Abkühlmöglichkeit an Hitzetagen. Für kleine Abenteurer und Entdecker ist ein Ausflug in die Ruine Dürnstein oder der Abenteuerspielplatz im Nationalpark Thayatal das perfekte Gratis-Programm.

Burgenland

Der Neusiedler See ermöglicht auch andere Freizeitprogramme als Baden. Für Sportliche bietet sich an etwas kühleren Tagen zum Beispiel eine Tour am Neusiedlersee-Radweg B10 an. Die Gemeinde Hornstein ist mit einem Funcourt, einem Kinderspielplatz und einer BMX-Bahn ebenfalls ein guter Insider-Tipp für eine kostenlose Freizeitgestaltung. Etwas weniger anstrengend, aber trotzdem bewegungsreich, ist ein Ausflug zum Erlebniswanderweg Weppersdorf.

Steiermark

Auch in der Steiermark gibt es viele Möglichkeiten für kostengünstige Familienausflüge. Der Thalersee bietet Programm für einen ganzen Tag, inklusive Spazierwegen, Bademöglichkeit mit Liegewiese und einem Kinderspielplatz. Für Abenteuerlustige und Wissbegierige ist ein Ausflug zur Ruine Ligist und dem dort beginnenden Vogelstimmenweg ein guter Tipp.

Kärnten

Im Gitschtal in Kärnten kann man kostenfrei die schöne Weissenbachklamm bewundern. Geeignet für einen Tagesausflug ist die vielfältige Kindererlebniswelt Katschhausen. Mit mehreren Spielplätzen, einem Streichelzoo und einer Wasserwelt ist hier für jeden etwas dabei. Für sparfreudige Tierliebhaber ist ein Besuch im Tierpark Schloss Mageregg empfehlenswert, der das ganze Jahr bei freiem Eintritt zugänglich ist.

Oberösterreich

Auch Oberösterreich hat in Wels einen kostenfreien Tiergarten im Angebot. Für wissbegierige Kinder ist ein Ausflug ins Biologiezentrum Linz-Dornach ein guter Tipp. Soll es etwas bewegungsreicher sein, empfiehlt sich eine Tour durch den Wald der Kinder in Zell am Pettenfirst.

Salzburg

Für Familien in Salzburg ist die Kindererlebniswelt Rucki-Zuckis Gaudi Alm ein Muss. Auch der Sagen- und Mythen-Radweg in Ramingstein/Tamsweg, sowie der Zwergerlgarten im Schloss Mirabell bieten Gelegenheit für einen märchenhaften Ausflug.

Tirol

Spazierengehen in Tirol lässt sich durch die Wahl des richtigen Weges in ein Abenteuer verwandeln. So dienen beispielsweise der Baumlehrpfad in der Pitzenklamm in Arzl und der Weg der Sinne in den Virger Feldfluren als lehrreiche Ausflugsziele. Als Programm für einen nicht ganz so heißen Sommertag eignet sich ein Besuch am Goldgräberspielplatz im Freizeitpark Zell am Ziller.

Vorarlberg

Auch im westlichsten Bundesland Österreichs gibt es reichlich günstige Freizeitangebote für Familien. Ob ein Ausflug in den Wildpark Feldkirch, die Erkundung der Ruine Alt-Ems oder eine Tour am Radweg Klostertal – für jeden ist etwas dabei.