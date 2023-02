Japan, Estland, Spanien: Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

2. Estland

Auch wenn Estland in der Unicef-Rangliste insgesamt nicht an der Spitze steht, so schneidet es doch bei einer Reihe wichtiger Aspekte gut ab: Kinder sind weniger Luftverschmutzung, weniger Lärmbelästigung und weniger Pestiziden ausgesetzt als in fast allen anderen wohlhabenden Ländern. Estland verfügt über mehr städtische Grünflächen als viele andere Länder, einschließlich der USA, Kanadas, Australiens und des Vereinigten Königreichs, und Kinder geben besonders häufig an, dass ihnen die Erholungseinrichtungen in ihrer Umgebung, wie etwa Spielplätze, gefallen. Estland hat auch die zweitniedrigste Rate an untergewichtigen Babys aller wohlhabenden Länder, was im Allgemeinen als guter Indikator für die Qualität der pränatalen Betreuung gilt.

Einer der größten Anziehungspunkte dürfte jedoch das estnische Bildungssystem sein: Die Kinder verfügen über bessere Mathematik-, Naturwissenschafts- und Lesefähigkeiten als in jedem anderen Land außerhalb Asiens. Auch auf digitale Fähigkeiten wird Wert gelegt. "Bereits in den Kindergärten gibt es Roboter, intelligente Tablets usw., die alle im Rahmen des spielerischen Lernens eingesetzt werden", so Anne-Mai Meesak, Projektmanagerin beim estnischen Bildungs- und Jugendministerium, die sich mit den frühen Bildungssystemen des Landes befasst.

Die Vorteile des Systems gehen jedoch über Lesen und Robotik hinaus. Ein kürzlich veröffentlichter OECD-Bericht hat ergeben, dass estnische Fünfjährige im Durchschnitt bessere sozial-emotionale Fähigkeiten haben als Kinder in den USA und England, z. B. im Umgang mit anderen Kindern und im Erkennen von Gefühlen. Auch bei den Fähigkeiten zur Selbstregulierung wie geistige Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Impulshemmung liegen sie weit über dem OECD-Durchschnitt.

Und dann ist da noch der Familienurlaub: Estland hat eine der großzügigsten Regelungen der Welt: 100 Tage Mutterschaftsurlaub und 30 Tage Vaterschaftsurlaub, gefolgt von 475 Tagen bezahltem Elternurlaub, der aufgeteilt - oder in Teilzeit genommen - werden kann, bis das Kind drei Jahre alt ist. An bis zu 60 dieser Tage können beide Elternteile gleichzeitig zu Hause bleiben und werden beide bezahlt. Jeder Elternteil erhält außerdem 10 Arbeitstage bezahlten Elternurlaub pro Jahr für jedes Kind unter 14 Jahren. (Dieser Urlaub steht sowohl Personen mit ständigem als auch mit vorübergehendem Wohnsitz in Estland, einschließlich Ausländern, zu).