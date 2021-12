In ihrer Realityshow legt Chiara Ferragni die Maske ab

Politische Teilhabe

In den vergangenen Monaten nutzte das Paar seine enorme Reichweite, um politische Botschaften an ihr junges Publikum zu senden. Sie rufen zum Impfen und Tragen von Masken auf und setzen sich gegen Homophobie und die Diskriminierung von Frauen ein.

Im Frühjahr 2020 sammelte das Paar über Instagram innerhalb kürzester Zeit vier Millionen Euro für eine neue Intensivstation und bekam dafür den Ambrogino d’Oro verliehen, die höchste Auszeichnung der Stadt Mailand.

Für sein letztes Album „Disumano“, das am 26. November 2021 erschienen ist, kaufte Fedez die Internet-Domain „fedezelezioni2023“. Was Medienberichte als seinen Einstieg in die Politik interpretierten, entpuppte sich als Marketing-Gag.