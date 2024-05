Hochzeitstauben: Warum so viele weiße Tauben auf der Strecke bleiben

Marchat schickt Brieftauben seit Jahrzehnten ins Rennen – und zu Hochzeiten. Insgesamt hat er in seinem Schlag nahe St. Pölten 130 Exemplare am Start, 30 davon in Weiß. „Die Tiere sind unser Kapital , wir riskieren keine Ausfälle“, redet der 60-Jährige gegen die Ausbeutung der Glücksbringer. Es wäre geschäftsschädigend, den Aufwand an Pflege mit einem einzigen Ausflug zu verlieren. Es sei logistisch unmöglich, die Arbeitstiere vier Mal am Tag von Feiern nach Hause fliegen zu lassen.

Mit drei Monaten flattern Marchats Küken das erste Mal aufs Dach. Zwei Wochen später sind sie bereit für die täglichen Flugstunden; dabei wird die Entfernung zum Heimatschlag ständig vergrößert. Marchats Hochzeitsgäste im Federkleid heben meist in der Wachau ab, er nimmt nur Aufträge im Umkreis von 50 km an. Renntauben legen viel weitere Distanzen zurück, Bestzeit ist das Ziel. Zur Stärkung der Muskulatur bekommen die einen wie die anderen Mais, Weizen, Gerste, reichlich Kohlenhydrate, Protein und Vitamin C. Regelmäßige Gesundheitschecks inklusive Impfung sowie Hygiene in der Unterkunft sind Pflicht.

„Bei Schlechtwetter liegt es im Ermessen des Halters, ob er die Tauben frei lässt“, sagt Marchat. Ein paar Regentropfen stören die Vögel nicht, bei Nebel jedoch muss die Hochzeitsreise abgeblasen werden. Die Tiere orientieren sich nicht nur am Magnetfeld der Erde, sondern auch am Sonnenstand und an Landmarken. Blindflug bremst selbst Profis aus.

Greifvögel sind die größten Feinde der Tauben

„Die größte Gefahr für Tauben sind die natürlichen Feinde“, betont Marchat. Stürzt ein Wanderfalke mit 300 km/h auf die Beute, gibt es kein Entfliehen. Auch Habicht und Sperber jagen oft erfolgreich; mitunter bringen die Greifvögel die Heimkehrer vom Kurs ab. Glasscheiben oder Erschöpfung können tödlich sein.