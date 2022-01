„Hesidating“: Wie Corona unser Datingverhalten beeinflusst

Unter Hesidating versteht man „ein Gefühl der Gleichgültigkeit im Bezug auf Dating.“ Es gehe um die Unsicherheit, ob man ernsthaft oder doch lieber zwanglos auf Dates gehen möchte, weil das Leben im Moment allgemein so unsicher sei, so das Unternehmen auf Instagram. Eine von Plenty of Fish in Großbritannien durchgeführte Umfrage habe nach eigenen Angaben ergeben, dass ein Großteil der Singles davon betroffen sei.