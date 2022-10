Herzogin Fergie feiert Geburtstag mit den Hunden der Queen

Sarah "Fergie" Ferguson weiß sich in Szene zu setzen. Anlässlich ihres 63. Geburtstags am Samstag veröffentlichte die Ex-Herzogin von York mehrere Bilder in den sozialen Netzwerken, auf denen sie strahlend neben den Vierbeinern der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. im Gras liegt. Dabei bezeichnete die Ex-Frau von Prinz Andrew die beiden Corgis Muick und Sandy als "die Geschenke, die immer wieder geben".