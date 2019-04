Die Queen und ihre Corgis: Eine filmreife Lovestory

Gedicht für den Dackel, Buch für den Beagle

Die Liebe zu Hunden eint Europas Königsfamilien. Prinz William schenkte seiner frisch angetrauten Gattin Catherine 2011 Cockerspaniel Lupo als Kuschelersatz während seines sechswöchigen Einsatzes auf den Falklandinseln. Heute ist Lupo der liebste Spielgefährte von George, Charlotte und Louis. Ob er sich auch mit Guy, dem Beagle von Meghan und Harry, versteht, ist (noch) nicht überliefert – dessen märchenhafter Aufstieg vom Tierheim in den Palast ist jedenfalls im Kinderbuch „His Royal Dogness“ nachzulesen.

„Sie ist eine kleine Primadonna“, sagt Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen und meint damit nicht etwa Töchterchen Ingrid, sondern Labradoodle Milly Kakao. 2013 warf die Hündin neun Welpen, einer von ihnen, Muffins Kraakebolle, durfte zur Freude der Kinder in der Königsfamilie bleiben.

Als großer Hundefreund gilt Willem-Alexander, König der Niederlande. Die Labradore Nala und Skipper zieren sogar sein offizielles Geburtstagsporträt. Das toppt nur Prinz Henrik von Dänemark, der seine Liebe zu Dackeldame Evita in Versform goss. „A mon teckel“ heißt das anrührende Gedicht, das er in seiner Muttersprache Französisch veröffentlichte. Königin Margrethe drückte ihre Dackel-Zuneigung pragmatischer aus: „Sie nehmen nicht so viel Platz weg, und man bekommt sozusagen einen kompletten Hund in der Größe eines halben.“