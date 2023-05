Gute Nacht! Diese Bedeutung steckt hinter den häufigsten Arbeitsalbträumen

1. Träume darüber zu spät zur Arbeit zu kommen

Mit etwa 2.400 Suchanfragen weltweit ist der häufigste arbeitsbezogene Traum, zu spät zur Arbeit zu kommen. Laut Honigman handelt es sich hier um einen weit verbreiteten Angsttraum. Menschen haben diesen Albtraum, wenn sie das Gefühl haben, in ihrem Job nicht gut genug zu sein oder wenn, egal, wie viel Mühe sie sich geben, sie den erwarteten Mindeststandard nicht erfüllen. Das bedeutet nicht, dass eine Person, die diese Träume hat, wirklich unfähig ist, ihre Arbeit gut zu verrichten. Es ist nur ein Ausdruck ihrer Sorge, dass sie nicht gut genug sein könnte. Ein weiterer Grund dafür kann sein, dass die geleistete Arbeit vom Vorgesetzten nicht gelobt wird, insbesondere wenn man hart daran arbeitet, gute Ergebnisse zu erzielen.

2. Träume darüber bei der Arbeit Ärger zu bekommen

Der am zweithäufigsten gegoogelte Arbeitstraum mit 1.500 Suchanfragen pro Monat weltweit dreht sich darum, bei der Arbeit in Schwierigkeiten zu geraten. Dies ist ein weiterer Angsttraum, der laut Honigman dazu da ist, seinen Ärger darüber abzulassen, wie die Dinge am Arbeitsplatz gehandhabt werden. Die Expertin gibt ein Beispiel: "Im Traum sagen wir schreckliche Dinge, der Boss sagt schreckliche Dinge und wir bekommen Ärger." Honigmann erklärt, dass das Gehirn versucht, Streitigkeiten durchzuspielen, die andernfalls unsere Position oder Karriere bedrohen würden, aber "in der sicheren Umgebung unseres Traums" möglich sind. "Der Grund für diesen Angsttraum ist höchstwahrscheinlich, dass Sie am Arbeitsplatz nicht gehört werden, was nicht nur im Traum, sondern auch im echten Leben angegangen werden sollte."

3. Träume über eine Beförderung bei der Arbeit

Im Gegensatz zu den beiden oben erwähnten Angstträumen ist der Traum, der mit fast 1.000 Suchanfragen pro Jahr auf dem dritten Platz steht, kein Albtraum. Es geht darum, bei der Arbeit befördert zu werden. "Ein Aufstiegstraum könnte ein prophetischer Traum sein", sagt die Expertin. "Wenn Sie diesen Traum haben, könnte das bedeuten, dass Ihr Unterbewusstsein positive Signale aufgenommen hat, wie zum Beispiel, dass Sie Ihre Aufgaben sehr gut erledigen oder dass vielleicht bei der Arbeit über Beförderungen gesprochen wurde. Was auch immer am Arbeitsplatz passiert, dieser Traum ist ein Zeichen dafür, dass Sie Ihren Job gut machen", meint sie.

4. Träume über ehemalige Kollegen

Dieser Traum ist nicht unbedingt das, was man erwartet. Von Arbeitskollegen vergangener Tage zu träumen, kann entweder positiv oder negativ sein. Wenn man sich freut, seine alten Kollegen wiederzusehen, sagt Honigmann, ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass einem das gute Selbstgefühl vom alten Job fehlt. Genauer gesagt: "Arbeitskollegen repräsentieren die Art und Weise, wie man früher Probleme gelöst hat, also wenn man sich freut, alte Kollegen zu sehen, vermisst man wahrscheinlich die Art, wie man damals Herausforderungen angegangen ist." Auf der anderen Seite, wenn man seine alten Kollegen nicht sehr gerne sieht, ist man wahrscheinlich zufriedener in seinem aktuellen Job als damals.

5. Träume darüber ohne Hosen zur Arbeit zu kommen

"Der Traum ohne Hose ist ein altes Thema, das in vielen Situationen auftauchen kann", betont die Traumexpertin. "Viele Menschen träumen davon, in der Schule, bei einem Vortrag oder sogar auf ihrer eigenen Hochzeit keine Hosen anzuziehen", sagt Inbaal. Mit 360 weltweiten Suchanfragen belegt dieser Angsttraum den fünften Platz unter den häufigsten arbeitsbezogenen Träumen weltweit. Es ist oft eine Möglichkeit für das Gehirn, unbewusst auszudrücken, wie beängstigend die eigene Arbeitssituation ist. Wie bei den anderen arbeitsbezogenen Albträumen ist der beste Weg, dies zu stoppen, das Problem im wirklichen Leben anzugehen. "Man braucht wahrscheinlich wirklich eine Pause von der Arbeit oder zumindest die Bestätigung von den Kollegen, dass man seinen Job gut macht."