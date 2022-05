Generationen im Krisenmodus: So geht es Millennials und der Gen Z

Forderung nach Klimaschutz

Ganz klar zeigt sich: Die größte Sorge bereitet den jungen Menschen die Klimakrise. Fast zwei Drittel der Befragten in Österreich sind der Ansicht, dass sich die Welt am kritischen Wendepunkt befindet, um noch rechtzeitig auf den Klimawandel zu reagieren. Nur 5 Prozent glauben, dass Österreichs Regierung sich ausreichend für die Bekämpfung der Klimakrise einsetzt.



Gleichzeitig ist die Bereitschaft, sich persönlich zu engagieren, sehr hoch: Mehr als die Hälfte sagt, dass sie konsequent daran arbeitet, sich klimafreundlich zu verhalten. Und sie stellen diese Forderung auch an ihre Arbeitgeber: 38 Prozent der Generation Z und 21 Prozent der Millennials meinen, sie üben Druck auf ihre Arbeitgeber aus, sich stärker für Nachhaltigkeit zu engagieren.



Hier gibt es einen zentralen Anknüpfungspunkt für die Unternehmen: "Die jungen Generationen leben seit Jahren mit vielen Unsicherheiten, das drückt auf die Stimmung. Aber sie sind auch bereit, aktiv an Veränderungen zu arbeiten, wenn sie Sinn darin erkennen", sagt Anna Nowshad. "Die Unternehmen müssen verstärkt diesen Sinn liefern und ihren gesellschaftlichen Mehrwert zeigen.“

Jene, die ihre Mitarbeitenden dabei einbinden und gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln, würden einen Wettbewerbsvorteil erzielen, ist sie überzeugt. Vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels sei dies auch dringend notwendig.