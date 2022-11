Gala der Menschlichkeit: Ein Fest für die Freiwilligen

Kholoud Alenglizi

Auch die Menschenfreundin aus Damaskus war ein klein wenig aufgeregt, als die Schauspielerin Hilde Dalik sie auf die Bühne bat. Sie hat in Österreich, genauer gesagt in Wien-Meidling, mit ihrem Mann Maan und dem Freund Hani Alkhatib den Verein „Brücke des Friedens“ gegründet. Diese Brücke bringt Hiesige mit den neuen arabischen Nachbarn an einen Tisch. Gemeinsam wird geredet, gelernt, gelacht, gegessen. Die Englisch-Lehrerin unterrichtet auch arabischsprachige Kinder in Deutsch, Englisch und Mathematik, damit sie in der Schule in Österreich mitkommen. Für unseren Fotografen zeigte sich Kholoud Alenglizi bereits recht entspannt. Nach ihrem Abgang von der Bühne verriet sie dem KURIER: „Es freut mich, dass ich hier als Mensch und nicht als Flüchtling gesehen werde.“