Furcht vor dem Krampus: Wie Kinder lernen, mit Ängsten umzugehen

Wie Kinder mit Bedrohungen und Ängsten umgehen, hängt in erster Linie sehr stark von den Eltern ab, betont die Expertin und stellt auch klar: „Ängste gehören zu unserer Gefühlspalette dazu. Eltern sehen Ängste und Wut oft als Gefühlsbereiche, die nicht gerne gesehen werden und versuchen, sie den Kindern abzunehmen. Aber sie sind ein wichtiger Signalgeber, der sagt: Achtung, sei vorsichtig!“ Das Ziel dürfe also nicht sein, keine Angst mehr zu haben.

Allerdings muss der Umgang mit Ängsten gelernt werden – genauso wie mit anderen Gefühlen. „Da sind die Eltern gefragt ihren Kindern zu helfen, die Welt einzuordnen, was massiv bedrohlich ist und was ein kleiner Schreck.“ Wenn Kinder z. B. hinfallen, achten sie zuerst auf die Reaktion der Eltern: „Je nachdem wie erschrocken die schauen, fangen sie oft erst an zu weinen.“

Genauso sei es meist bei Ängsten – wenn Eltern in einem bestimmten Bereich sorgenvoll sind, würden das die Kinder eher so übernehmen. Als Beispiel zieht Hejze die Angst vor Hunden heran: Wenn Eltern schon aus Angst, angebellt zu werden, einen Bogen um Hunde machen, werde das von den Kindern oft übernommen.

„Andererseits gibt es natürlich auch eigene Erfahrungen, die Ängste auslösen können“ – also wenn ein Kind schon angebellt oder sogar gebissen wurde und deshalb Angst hat. „Wichtig ist, dass Eltern dann am Thema dranbleiben und darüber reden. Sie können gemeinsam mit dem Kind erarbeiten, wie man richtig mit Hunden umgeht, wie man sich vorsichtig nähert und solche Situationen vermeiden kann.“