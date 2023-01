Für Junggebliebene: Au-pair mit 58

Heli Kontu hat davon eine ganze Menge. Die Frau aus dem Süden Finnlands, in der Nähe von Lahti, erinnert sich: „Nach der Matura habe ich selbst als Au-pair gearbeitet, bei einer Wiener Familie im achten Bezirk.“ Eigentlich wollte sie in der Josefstadt ihr Deutsch perfektionieren und dann Sprachen studieren. Aber da lernte sie einen Mann in Wien kennen: „Später der Vater meiner Kinder.“

Damit sie einen Fulltime-Job ausüben konnte und die Kinder Finnisch lernten, bot die in einem Hotel und dann in einem Büro Angestellte sechs Jahre lang Au-pairs aus ihrer ersten Heimat Arbeit bei ihr zu Hause. Sie kennt somit das Geben und Nehmen in diesem Metier von der einen und von der anderen Seite.

„Mit der Family drüben in Wellington hatte ich schon zwei Video-Calls und eine eigene Whatsapp-Gruppe“, erzählt die Granny in spe. „Das scheinen nette Leute zu sein. Der Vater stammt aus England, die Mutter ist Neuseeländerin. Die drei Kids sind sieben, fünf und vier.“

Einen netten Hund hat die Familie auch, was die Tierliebhaberin besonders freut. Das Haus mit Garten ist eine halbe Stunde vom Zentrum Wellingtons entfernt, wenige Gehminuten vom Strand, was in Anbetracht des neuseeländischen Spätsommers eine Erwähnung wert ist.