Friede, Freude, Eiersuchen: Die besten Tipps für die Osterferien

Der Frühling hält allmählich Einzug, die Tage werden wieder länger, die Osterferien stehen kurz bevor. Ab kommenden Samstag bis einschließlich Ostermontag, dem 10. April, bleiben die Schulen in Österreich geschlossen. Stattdessen versüßen Ostermärkte, Ausflüge und Museumsbesuche Jung und Alt die Wartezeit auf den Osterhasen. Allein in Wien locken seit 25. März 225 Stände an fünf Standorten (Schloss Schönbrunn, Michaelerplatz, auf der Freyung, Am Hof, Franz-Jonas-Platz) mit Gastronomie und traditionellem Kunsthandwerk. Auch die Bundesländer lassen sich beim österlichen Angebot nicht lumpen.

Wie wäre es etwa mit einem Lamaspaziergang am Pyramiedenkogel in Kärnten oder einem Naturpicknick in Bregenz? Museen, Theater und Restaurants bieten bei Schlechtwetter ein abwechslungsreiches Ersatzprogramm. Apropos Restaurants: Kulinarisch gut versorgt wird man beispielsweise in den Wiener Alpen oder beim Winzer im Burgenland. Naschkatzen kommen im Schokomuseum Wien auf ihre Kosten. Der KURIER hat die besten Ferientipps gesammelt.