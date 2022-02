Fremdenführer: „Wir legen jetzt wieder voll los“

Viel und vor allem viel Neues wird auch in diesem Jahr für das heimische Publikum geboten, werben Bauer und Engelmann für ihre Berufsgruppe. „Wir haben als Reaktion auf die Krise neue Orte und Themen erschlossen“, freut sich Präsidentin Christa Bauer.

Über Gauner und Fußballer

Ob die Spezialführungen über die Seuchen in der hiesigen Geschichte heuer noch oft gebucht werden, wird sich weisen. Ein Renner werden wohl die geführten Spaziergänge in bisher nicht-touristische Räume bleiben – zum Beispiel nächtliche Touren durch den Wiener Zentralfriedhof oder ein informativer Rundgang zum Thema „Zöllner, Gauner und Spinatwachter“ oder zum Fußball in der Vorstadt. Neu ist auch ein ganzer Zyklus zu den Sternzeichen in Kunst und Kultur. Weiterhin angeboten werden Online-Stadtwanderungen, denen man, ohne auch nur einen Schritt vor die Haustür setzen zu müssen, gemütlich auf der Couch beiwohnen kann.

„Wir legen jetzt wieder voll los“, verspricht Präsidentin Bauer allen Reisehungrigen. „Wir müssen dabei weiterhin auf Sicht agieren“, betont Vizepräsidentin Engelmann. Jede neue Reisewarnung zieht in der Sekunde eine Stornowelle nach sich. Zu denken gibt den Diplom-Fremdenführerinnen, dass sich derzeit nur halb so viele Menschen zu einer Ausbildung anmelden wie vor Ausbruch der Corona-Krise. Damals boomte die Branche allerdings.