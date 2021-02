Comeback der Fremdenführer: Pest, Piefke, private Einblicke

Auf der Hand lag natürlich die Führung zu Pest, Cholera und Tuberkulose mit einigen Eckdaten zur Geschichte der Seuchen in Wien sowie Hinweisen auf prominente Opfer wie den Maler Egon Schiele.

Der Moment, in dem ihr Adrenalin wieder zu wirken beginnt: Christa Bauer kann und mag ihn auch gar nicht verheimlichen. Die Präsidentin eines Vereins, der gut 500 geprüfte Wiener Fremdenführer zählt, hat in das Museum für Angewandte Kunst (MAK) an der Wiener Ringstraße gebeten, um dort mit leuchtenden Augen zu berichten, was sie und ihre Kollegen für die Zeit nach dem Lockdown geplant haben.