Erster "Oma-Worldcup": Stars sind dort die Fußballerinnen 55+

In blauen Trainingsanzügen und mit der Nationalflagge in der Hand joggte die südafrikanische "Vakhegula-Vakhegula"-Fußballmannschaft vor ihrem ersten Spiel gegen die USA unter großem Jubel ins Stadion. Vakhegula bedeutet "Omas" in der in Südafrika gesprochenen Tsonga-Sprache.

Es war der erste Tag des ersten internationalen "Grannies-Fußballturniers", das in der südafrikanischen Provinz Limpopo ausgetragen wird.