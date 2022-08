Erste Omikron-Impfstoffe sollen im Oktober kommen

Bestehende Impfstoffe könnten übrigens zukünftig nicht nur mit einer Spritze, sondern als auch Nasenspray verabreicht werden. Bereits diesen Monat könnte es in Indien so weit sein, wo das Unternehmen Bharat Biotech kurz davor steht, eine Zulassung zu erhalten.

Der Vorteil der Nasensprays: Antikörper können auch an den Schleimhäuten der oberen Atemwege, an denen das Virus in den Körper gelangt, gebildet werden. Die Viren würden also direkt im Nasen-Rachen-Raum bekämpft und könnten sich erst gar nicht festsetzen. Damit sinkt das Risiko für eine Infektion. Auch die Übertragung und Verbreitung des Virus wird unwahrscheinlicher.

Der Virologe Leif Erik Sander geht davon aus, „dass sich die in der EU zugelassenen adenoviralen Vektorimpfstoffe ebenfalls sehr gut als intranasale Impfstoffe eignen würden und guten Schleimhautschutz böten.“ Das heißt, auch die bisher eingesetzten Impfstoffe könnten bald über die Nase verabreicht werden. Das gilt auch für Auffrischungen.