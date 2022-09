Elternsorge: Ist mein Kind schon süchtig nach Computerspielen?

Was Computerspielsucht ist, das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO erst vor Kurzem definiert: Von „Gaming Disorder“ spricht man in der Psychologie erst dann, wenn drei Kriterien über zwölf Monate erfüllt sind: „Das Kind interessiert sich für nichts anderes mehr und hat auch keine Lust auf andere Aktivitäten. Es erleidet zudem einen Kontrollverlust und spielt ständig mehr, als es sich vorgenommen hat. Und es nimmt negative Konsequenzen seiner Sucht in Kauf“, erläutert Meschik.

Die Alarmglocken sollten dann schrillen, wenn das Fußballtraining oder der Spaziergang mit dem Hund – Aktivitäten, die der Jugendliche einst mit Begeisterung gemacht hat – plötzlich uninteressant werden. Auch wenn Eltern den Eindruck haben, dass ihr Kind nur deshalb spielt, um sich dauerhaft von negativen Gefühlen abzulenken, sollten sie gegensteuern. Denn wenn ein Kind sich nur deshalb an den PC setzt, ist die Gefahr, in die Sucht abzugleiten, größer.

So bewahren Sie ihr Kind vor der Sucht

Doch so weit sollten es Eltern erst gar nicht kommen lassen. Mütter und Väter können nämlich einiges tun, um ihren Nachwuchs vor der Sucht zu bewahren. „Das Wichtigste ist, überhaupt Regeln zu setzen – welche das sind, ist nicht so wichtig. Regeln signalisieren dem Kind nämlich, dass man ein Auge darauf hat, wie viel es am Bildschirm sitzt und dass man es begleitet.“

Mit technologischen Hilfsmitteln wie der App Family-Link von Google können Eltern kontrollieren, wie lange Jugendliche im Netz sind: Wenn sie solche Mittel einsetzen, sollten Eltern das immer transparent machen: „Machen sie dem Kind klar, dass es dabei nicht um Überwachung geht, sondern darum, dass man es begleiten will“, sagt Meschik.

Nicht nur ein zu langes Gamen, auch die falschen Spiele können Kinder aufwühlen. Wenn sie eine Stunde, nachdem sie den Computer heruntergefahren haben, immer noch aufgewühlt sind, dann sollten Eltern reagieren: Die einfachste und zugleich für viele Eltern schwierigste Lösung sei hier, dass sie gemeinsam mit dem Sohn oder der Tochter das Game spielen. Das hat laut Meschik mehrere Vorteile: „Der junge Mensch kann sich als Experte zeigen, indem er den Erwachsenen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und es hat das Gefühl, dass die Eltern Interesse an dem haben, was man tut. Diese bekommen so zugleich einen Einblick in das, was das Kind tut.“