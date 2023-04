Die Monsterfreunde machen Lust auf Schule und Musik

Liebe Monster

Also musste Wagenthaler sich etwas einfallen lassen: „Die Monster – es sind natürlich liebe Monster – waren eine gute Möglichkeit, die sieben Töne zum Leben erwachen zu lassen“, erzählt der Pädagoge. Jeder Ton bekam eine eigene Farbe.

Bei den Kindern kamen die Monster so gut an, dass sie sie sofort in ihr Herz schlossen und sie in ihrer Fantasiewelt zu Freunden und Freundinnen wurden. „Die Musik wurde zur Nebensache, die Geschichte und die Abenteuer zählten“, erinnert sich Wagenthaler. Weil die Figuren nach und nach Teil der Lebenswelt der Kinder wurden, nahmen sie diese gedanklich mit in andere Fächer. Und bald hatte jedes Monster ein Lieblingsfach: Der blaue Fisch liebt zum Beispiel Turnen, der grüne Frosch Mathematik, die orange Katze das Soziale Lernen. „Die Monster wurden zum Lernbegleiter“, erzählt Wagenthaler.