Die Macht der Komplimente: Warum sie in der Liebe wie Klebstoff sind

Beziehung stärken "Bei beiden werden Belohnungsschaltkreise im Gehirn aktiviert, die auch reagieren, wenn wir unsere Lieblingsmusik hören, ein gutes Essen genießen oder im Lotto gewinnen", so die Studienautorin Beate Ditzen. Komplimente sind der Klebstoff für Beziehungen, sie schaffen Verbundenheit und stabilisieren Freund- oder Partnerschaft. An wertschätzende Worte erinnert man sich gerne und speichert sowohl die Situation als auch die Person, von der man sie erhalten hat, positiv ab.

Falsch verstanden Doch manchmal empfinden wir ein Kompliment als unpassend, reagieren darauf gereizt oder werten es ab, indem wir das Gegenteil behaupten wie "Ach, ich habe ja gar nicht abgenommen". Oder "Komisch, ich fühle mich heute gar nicht gut, sondern eher müde." Was passiert da genau? Der Sozialpsychologe Roland Quabis von der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften in Hall in Tirol erklärt den Effekt so: "Wenn es einem nicht gut geht, kann ein Kompliment wie ‚Du siehst aber gut aus‘ eine Dissonanz erzeugen. Das Kompliment kollidiert dann schwerwiegend mit der eigenen Selbsteinschätzung."

Statt einer Ausschüttung von Glückshormonen passiert im Gehirn das Gegenteil. "Es können sogar Angstzustände ausgelöst werden, wenn das Kompliment so gar nicht mit der Selbsteinschätzung übereinstimmt. Man fragt sich: Was will die Person von mir?", so Quabis. Es ist also darauf zu achten, wer der Sender und wer der Empfänger ist. Unter Freunden sind anerkennende Worte kein Problem, bei Fremden schaut es anders aus. Deshalb hinterfragen wir die Motive von uns nicht nahestehenden Menschen. Das bestätigt auch der Forscher: "Wenn man ein Kompliment bekommt, sollte man darauf achten, ob es Zuhörer gibt. Manche Menschen wollen sich durch wertschätzende Worte als guter und positiver Mensch darstellen. Oder die Person erwartet sich, dass ein Kompliment zurückkommt, also passiert es oft nicht ganz uneigennützig."

Unpassender Kommentar In Zeiten von Body Positivity und Me too scheint das Kompliment auch unter einem kritischeren Fokus zu stehen. Körper sollten nicht mehr kommentiert werden, und eventuell nett gemeinte Worte eines Mannes können bei einer Frau als schlüpfrig oder übergriffig wahrgenommen werden. "Bei einem Mann wirkt der Kommentar zum Aussehen einer Frau fast immer übergriffig, weil als Hintergrund Anmache vermutet wird. Unter Fremden kann das zu einem Problem werden." Wenn man beispielsweise einer Universitätsprofessorin ein Kompliment für ihre Kleidung mache, könnte sie es falsch verstehen, weil sie sich auf ihr Äußeres reduziert fühle, so Quabis.