Beziehungskiller Alltag: Warum die Liebe nur mit Vernunft gelingt

Die Grenzen einer Ehe

Es ist in der Ehe eben doch nicht alles möglich, was man sich in der Verliebtheitsphase ausgemalt hat. Damit meint Retzer, dass die unendliche Unterstützung, die sexuelle Aktivität bis ins hohe Alter und die Gerechtigkeit in einer Beziehung Grenzen hat. Man wird enttäuscht, wenn man unbegrenzte Erwartungen habe. Retzer nennt ein konkretes Beispiel: „Viele Paare heiraten und am Hochzeitstag sagt man sich: Sie oder ihn bekomme ich auch noch hin. Es wird versucht, den Partner so zu verändern, wie man ihn gerne hätte. Nach zehn oder 15 Jahren hat der Partner noch immer dieselben Macken, aber ein Großteil an Lebensqualität ist auf der Strecke geblieben. Es wäre also vernünftig, damit aufzuhören.“ In vielen Fällen würden die Betroffenen erkennen, dass wenn sie aufhören, den Partner verändern zu wollen, sich dieser von selbst verändert. „Weil er sich nicht mehr verteidigen muss“, so der Psychotherapeut.