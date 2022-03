Die kommerzialisierte Kindheit der Kidfluencer

Kinderarbeit?

Dringenden Handlungsbedarf sehen hier die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs (Kija), sie seien „vermehrt mit Anfragen zu gesetzlichen Schutzbestimmungen“ für die Kidfluencer konfrontiert, schreiben sie im September 2021 in einem offenen Brief an Bundesminister Martin Kocher. Obwohl laut österreichischem Recht Kinder erst ab Abschluss der neunten Schulstufe arbeiten dürfen, gibt es noch keine Regelungen für ihre Tätigkeit auf Social Media.

Daher ist der Kija die Frage der Arbeitszeitregelung ein besonders großes Anliegen. Denn hinter den so spaßig aussehenden Videos stehe oft ein massiver Zeitaufwand. Zudem brauche es auch eine Regelung dazu, wer über die erwirtschafteten Erlöse verfügen darf.

Was, wenn nun das eigene Kind Kidfluencer-Fan ist? Man solle ihm vermitteln, dass vieles, was da gezeigt wird, eben nicht real ist, sondern aufbereitet, meint Kunert. „Gemeinsames Schauen kann da sehr hilfreich sein. Letztlich wird irgendwann das Alter kommen, in dem sich Kinder dem zuwenden werden. Daher sollten sie gelernt haben, einen realistischen Blick darauf zu entwickeln und sich entsprechend abzugrenzen.“

Die Familie Kaji selbst wird die Kritik rund um Ryans Onlineauftritt wohl nur wenig beschäftigen. Sie haben ihr Imperium mit einer eigenen erfolgreichen Spielzeugkollektion längst auch in die reale Welt geholt.