"Dentiland": Zahnärztin verzaubert Kinder im Elsa-Kostüm

Aufwendige Planung

Zwei Jahre steckte sie in die Planung der Praxis und investierte eine siebenstellige Summe in ihr „Dentiland“. Die Idee dazu entstand bereits während dem Studium – bei einem Besuch von Disneyland Paris. In zauberhafter Umgebung soll Kindern die Angst genommen werden. An den Wänden der Ordinationsräume warten bekannte Disney-Figuren wie Mogli, Nemo oder Simba, der Gang ist mit Sternenhimmel und Burgmauern gestaltet. Für besonders ängstliche Kinder gibt es einen eigenen Raum mit Büchern, Spielen und gemütlichen Ohrensesseln.