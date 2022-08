Conny Kreuter zu Tanzvideo: "Sanna Marin hat extrem gutes Körpergefühl“

Tanzender Kanzler

Schenkt man der Profitänzerin Glauben, könnte es Marin mit ihnen allen leicht aufnehmen. Einzig an die Tanzschritte von Wolodymyr Selenskij kommt die finnische Ministerpräsidentin wohl (noch) nicht ganz ran. Anno 2006 nahm das heutige Staatsoberhaupt am ukrainischen TV-Format "Dancing with the Stars“ teil und wirbelte als Elvis im pinken Ganzkörper-Outfit oder spanischer Gentleman mit Oberlippenbart über das Parkett.