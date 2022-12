Comedy Wildlife 2022: Das sind die lustigsten Tierfotos des Jahres

In Anlehnung an den renommierten Bewerb "Wildlife Photographer of the Year" werden jedes Jahr auch die weniger ernst gemeinten - aber genauso sehenswerten - "Comedy Wildlife Photography Awards" vergeben. Tausende Profi- und Hobbyfotografen reichten Aufnahmen ein, die Wildtiere in komischen Situationen zeigen. 40 schafften es in die engere Auswahl. Heute wurden die Gewinner bekannt gegeben: