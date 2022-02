Chinesen in Österreich: Mitten im Reich der Klischees

Unverständlich auch die Aufregung über einen Ordner, der einen Reporter aus einer als „verboten ausgewiesenen Zone“ scheucht. Er sei allgegenwärtig, „der auf China gerichtete Fingerzeig“, und ...

... Chinas Politik

„Diese Berichte fallen auch auf uns zurück. Obwohl die meisten in Österreich lebenden Chinesen ohnehin wissen, was in China so alles läuft“, sagt Long Lin-Maurer. Ja, Staatschef Xi Jinping erinnere zunehmend an Mao. „Im Aussehen und auch in seinem Führungsstil.“

Mehr Demokratie in China sei erstrebenswert, aber ein langer Prozess, wenn nicht gar ein Ding der Unmöglichkeit. Endlos ist diese Diskussion. Was die Demokratie in den Corona-Zeiten bewirke?

Zhiyong Zhou meint, in solch schwieriger Situation solle einer eine endgültige Entscheidung treffen. „Hier wird jedes Wochenende demonstriert. Eine Form von Egoismus, der auch meine Existenz bedrohen kann.“

Kein schlechtes Wort über Chinas Regierungsstil fällt wenig verwunderlich am Konfuzius-Institut am Campus der Universität Wien. Formal ist es eine Art Kulturforum der Volksrepublik China.

Mentalität

Ohne Anspruch auf allgemeine Gültigkeit münden die Gespräche in folgender Eigendefinition: Chinesen sind zurückhaltend, erkennen Teamwork als überaus hohes gesellschaftliches Gut, befolgen Regeln im Einklang mit streng hierarchischem Denken.

„Laut Konfuzius ist man dem Familienoberhaupt unterworfen. Das setzt sich auch in der Politik fort“, sagt Lin-Maurer. Man habe zu funktionieren. Individuelle Kreativität würde darunter leiden.