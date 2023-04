Brust oder Rücken? Wie die Kleinsten schwimmen lernen

Brustschwimmen ist wohl die älteste Schwimmtechnik der Welt. Höhlenmalereien aus der Steinzeit zeigen Figuren, die sich in Bauchlage im Wasser fortbewegen. In vielen Ländern ist es bis heute die erste Schwimmtechnik, die Kinder erlernen. Auch in Österreich hat der Stil eine lange Tradition. Anders ist das in den USA und Australien, wo mit Kraulen begonnen wird. In manchen osteuropäischen Ländern wie Ungarn steht Rückenschwimmen am Anfang.

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren ein Umdenken dahingehend, dass nicht mehr nur ein Schwimmstil im Fokus steht. „Jeder Stil hat Vor- und Nachteile. Brustschwimmen ist eine sehr komplexe Schwimmart. Es gibt Kinder, die den Brustbeinschlag sofort gut umsetzen können, wir versuchen aber die Kinder nach ihren Veranlagungen abzuholen“, erklärt Peter Steiner, in dessen gleichnamiger Schwimmschule Brust- und Rückenschwimmen parallel unterrichtet werden.

Rückenschwimmen sei eine wichtige Grundfertigkeit, um sich über längere Dauer im Wasser zu bewegen. Auf dem Rücken gelinge es auch ohne große Kraftanstrengung an der Wasseroberfläche zu bleiben.