Babyboomer gegen Generation Z: Wer tickt wie?

Was macht Ihnen am meisten Sorgen, wenn es um die Zukunft geht?

Boomer: Klimawandel und Umweltverschmutzung – vor allem in Hinblick auf die nächsten Generationen.

Gen Z: Klimawandel und Altersarmut. Beides wird meiner Generation auf den Kopf fallen.

Sind die Babyboomer für die Klimakrise verantwortlich?

Boomer: Ja. Unser Leben war auf Konsum ausgerichtet. Außerdem waren wir in den entscheidenden Positionen, um etwas zu verändern, und haben es nicht getan.

Gen Z: Die Babyboomer haben unreflektiert im Überfluss auf unsere Kosten gelebt. Schuld sind sie, wenn sie jetzt nichts ändern. Denn sie machen immer noch einen Großteil der Wähler aus.

Wie wohnen Sie bzw. wie würden Sie gerne wohnen?

Boomer: Privilegiert in Haus mit Garten in München.

Gen Z: In einer Zweizimmerwohnung in Hamburg. Wir würden uns gerne außerhalb der Stadt Eigentum kaufen, aber die hohen Preise machen das unmöglich.