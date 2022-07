Alopecia areata: Glücklich und selbstbewusst mit Glatze

Im deutschen Fernsehen gilt die „Bachelorette“ (deutsch: Junggesellin, Anm.) als Inbegriff von Weiblichkeit und wahrgewordener Männertraum. Lange Beine, strahlendes Lächeln und glänzendes Haar einten die bisherigen Kandidatinnen. Auch Sharon Battiste, die in der aktuellen Staffel auf RTL den Mann fürs Leben sucht, passt auf den ersten Blick perfekt in dieses Schema. Was ihre Bewerber bis zur gestrigen Folge nicht wussten: Die Deutsch-Jamaikanerin trägt Perücke. Und darunter eine Glatze.

Vor Jahren wurde bei der 30-Jährigen Alopecia areata – kreisrunder Haarausfall – diagnostiziert: Die Erkrankung wird durch eine Autoimmunreaktion ausgelöst und führt zu kreisrunden, kahlen Stellen auf dem Kopf. Manchmal verschwindet sie wieder, manchmal bleibt sie. Eine Heilung gibt es nicht.

Battiste entschied sich daher für den radikalen Schritt und ließ sich den Schädel kahl rasieren. „Die Rasur war der Befreiungsschlag meines Lebens“, erklärte sie kürzlich unter einem Glatzen-Foto auf ihrem Instagram-Profil. Unzählige Betroffene bedankten sich in den Kommentarspalten für ihre Offenheit.