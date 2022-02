2. 2. 2022: Warum dieses Datum so bedeutend ist

Das chinesische Neujahr verfehlte das markante Datum nur knapp: Den Beginn des „Jahr des Tigers“ feierte man bereits am Montag. Dafür gelingt mit dem alten Begriff des „bäuerlichen Neujahres“ heute eine Punktlandung. Knechte und Mägde wechselten früher am 2. Februar traditionell die Arbeitsstelle. Es war nicht selten der einzige freie Tag des Jahres für die Dienstboten.

Der 2. 2. 2022 erhält für manche eine noch viel wichtigere Bedeutung: Der heutige Mittwoch gilt als gefragtes Hochzeitsdatum. Wie übrigens auch am 12. 2. und am 22. 2. zu erwarten ist (der KURIER berichtete). Und das zusätzlich zur alljährlichen Bedeutung als einst wichtiges christliches Marienfest „Mariä Lichtmess“. Jenem Tag, an dem das Ende der dunklen Jahreszeit absehbar ist – die Tage werden spürbar länger. Dass nur eine Ziffer in einem Datum vorkommt (die Null zählen wir nicht), ist schließlich nicht alltäglich. Gerade deshalb sind diese Tage auch beliebt für wichtige Lebensereignisse. Sofern sie, wie eben Hochzeiten, planbar sind.